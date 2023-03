Caressa: «Lautaro Martinez flop! Altro dubbio a centrocampo»

Fabio Caressa ha parlato della nona sconfitta dell’Inter in campionato contro la Juventus soffermandosi su Lautaro Martinez e un altro suo dubbio a centrocampo. Il giornalista ne ha parlato attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube.

UN FLOP – Fabio Caressa analizza le ultime prestazioni di alcuni giocatori dell’Inter: «Lautaro Martinez mi stava piacendo tantissimo quest’anno, ma nelle ultime due partite non ho visto lo stesso leader che dà la scossa alla squadra. Altro dubbio ce l’ho su Brozovic e Calhanoglu, e quest’ultimo mi sembra migliore. Non che Brozovic abbia disimparato di giocare a pallone, però mi sembra meno tranquillo ed emotivamente può andare in difficoltà. Le mezze ali dell’Inter dovrebbero fare un lavoro diverso in questo momento».

Fonte: Canale YouTube [Inter]