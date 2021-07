Nandez, lavorano Inter e Cagliari. Lautaro Martinez? Interesse estero ma…

L’Inter continua a lavorare sul mercato, con il nome di Nandez sempre più alto nella lista dei dirigenti nerazzurri. Come riporta sempre “Sky Sport”, su Lautaro Martinez c’è la volontà di trattenerlo

LAVORO − Sulla questione Nandez, Marco De Micheli si è espresso così: «L’oggetto principale è Nahitan Nandez. Anche Radja Nainggolan e Martin Satriano sono altri argomenti discussi tra Inter e Cagliari. Per il centrocampista uruguaiano si lavora sul prestito con diritto di riscatto, stessa formula con cui si stava parlando con l’Arsenal per Hector Bellerin. Il Cagliari ha aperto alla formula, ma ancora manca l’accordo. Si va avanti, per trovare l’intesa giusta sul prezzo. Per Bellerin, l’Inter va avanti anche se i contatti più recenti sono quelli con il Cagliari. Ieri, infatti, c’è stato l’incontro con Stefano Capozucca».

VOLONTÀ − De Micheli ha fatto il punto anche sul Toro nerazzurro: «Lautaro Martinez preoccupa maggiormente i tifosi dell’Inter. La volontà del club è di trattenerlo e rinnovargli il contratto che va in scadenza nel 2023. Manca l’intesa, ci sono interessi esteri come l’Atletico Madrid che cerca un attaccante o anche dalla Premier League. L’Inter, comunque, non è più obbligata a cedere pezzi da novanta, vista la cessione di Achraf Hakimi. Tuttavia, nel mercato di oggi − questo è un discorso che vale non solo per l’Inter − in caso di offerta allettante per qualsiasi giocatore, tutti i club si metteranno sul tavolino a riflettere».