Gabigol: «Inter, esperienza brutta che mi ha reso più forte»

Gabriel Barbosa, detto Gabigol, ha tenuto un’intervista ai microfoni del Sun parlando anche della sua esperienza all’Inter. Il giocatore brasiliano ha riflettuto sul suo approdo in giovane età in Europa

EUROPA − Queste le parole di Gabigol sulle sue prime apparizioni tra Inter e Benfica: «Le mie brutte esperienze con Inter e Benfica mi hanno reso più forte. È in questi momenti che si cresce. Quello che farò in modo diverso ora è valutare con più attenzione i prossimi passi della mia carriera».

IN NERAZZURRO − Così Gabigol sull’arrivo all’Inter: «Ero giovane, avevo appena vinto l’oro con la squadra brasiliana alle Olimpiadi e le opportunità bussavano alla porta. Ho dovuto fare una scelta molto veloce. Fino ad oggi non avevo davvero capito ‘perché’ avevo così poche opportunità. C’erano così tante domande nella mia testa. Ma ho scoperto nel tempo che avevo bisogno di molto più del talento per giocare nel club».