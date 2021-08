Nandez-Inter pista ancora valida? Il Cagliari ci rinuncia in Coppa Italia

Nandez non giocherà domani (ore 21) Cagliari-Pisa, match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia (vedi articolo). Semplici, in conferenza stampa, conferma come l’uruguayano sia fuori per scelta societaria. Pista Inter ancora valida?

MERCATO APERTO – Nahitan Nandez ha scelto di non presentarsi sabato scorso in aeroporto per l’amichevole fra Maiorca e Cagliari, ora avviene il contrario. Sono i rossoblù, in una settimana in cui le voci sull’Inter si sono raffreddate complice l’acquisto di Denzel Dumfries, a rinunciare all’uruguayano per il match col Pisa in Coppa Italia. Lo conferma l’allenatore Leonardo Semplici: «Per quanto riguarda il mercato sono situazioni di cui si occupa il presidente. Nandez non sarà a disposizione per motivi societari».