Che numero di maglia avrà Dumfries all’Inter? Due segnali dal passato

Dumfries è un nuovo giocatore dell’Inter, in arrivo dal PSV, anche se manca l’annuncio ufficiale previsto nelle prossime ore. Inoltre l’esterno olandese deve ancora scegliere il numero di maglia che avrà in nerazzurro. E non sembrano esserci molti dubbi.

UNA PREFERENZA – Adesso che Denzel Dumfries è finalmente un giocatore dell’Inter (vedi video), coronando un matrimonio voluto da entrambe le parti, non resta che scegliere un dettaglio. Ossia quale numero di maglia indosserà in nerazzurro. Guardando al passato recente dell’olandese, emerge la preferenza netta per un numero. Si tratta del 22, che Dumfries indossa nella Nazionale Olandese (anche agli ultimi Europei) e che ha portato in tutto il triennio al PSV Eindhoven. All’Inter quel numero posa sulle spalle di Arturo Vidal al momento, sebbene la lista ufficiale non sia ancora stata depositata. Da vedere quanto insisterà l’olandese per mantenere il “suo” numero anche in nerazzurro.

Dumfries al posto di Hakimi in tutto e per tutto

CIFRA SINGOLA – Il numero 2 ha evidentemente una grande valenza per Dumfries. Infatti l’altro numero indossato in carriera è proprio questo, singolo e non raddoppiato. Il nuovo esterno dell’Inter lo ha portato sulle spalle nella stagione 2017/18, l’unica trascorsa all’Herenveen. E anche precedentemente allo Sparta Rotterdam, oltre che a livello giovanile. Scegliendo il numero 2, quindi, il capocannoniere olandese degli ultimi Europei andrebbe a raccogliere completamente l’eredità di Achraf Hakimi, ultimo a indossarlo nell’Inter.