Nandez ancora in orbita Inter? Possibile colpo last-minute – SM

Nahitan Nandez è stato a lungo corteggiato dall’Inter nel corso del mercato estivo, con i nerazzurri che hanno poi virato su altri profili. Secondo “SportMediaset” però, l’uruguayano del Cagliari potrebbe essere un colpo last-minute

CAMBIO – Nahitan Nandez, nel corso di questa sessione di mercato, è stato spesso accostato all‘Inter. Dopo la partenza di Hakimi, i nerazzurri, avevano individuato nell’uruguayano il sostituto ideale per la fascia destra. La cessione di Lukaku, però, ha scombinato i piani nerazzurri che, con i nuovi fondi derivanti dal mercato, hanno virato su Dumfries “mollando” la pista Nandez. Secondo “SportMediaset” però, la pista che porta l’uruguayano all’Inter non è ancora chiusa. È possibile, infatti, che i nerazzurri provino un ultimo affondo negli ultimi giorni di mercato, per provare a strappare il centrocampista al Cagliari.