Verona-Inter, Montipò scalpita. Di Francesco recupera Faraoni? – TS

Verona-Inter, prosegue il lavoro della squadra allenata da Di Francesco in vista dell’impegno di venerdì sera contro i Campioni d’Italia. Da capire la situazione legata a Montipò, ma sopratutto Faraoni.

LA SITUAZIONE – Verso Verona-Inter, la squadra allenata da Di Francesco, reduce da una sconfitta contro il Sassuolo all’esordio, lavora a porte chiuse per preparare la sfida tutt’altro che facile contro i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi. In porta il tecnico dovrà scegliere il portiere, visto che Montipò, acquistato per fare il titolare, non ha ancora giocato. Altro tema importante riguarda invece la fascia destra: da capire la situazione Faraoni, dato che contro il Sassuolo a destra ha debuttato il giovane Casale. In mediana invece chi giocherà con Tameze? Possibile vedere Hongla o se invece affiderà una maglia da titolare a Ilic, che proprio contro l’Inter l’anno scorso trovò la rete al Bentegodi.