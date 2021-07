Nainggolan, nuovo countdown col Cagliari: in arrivo il giorno decisivo?

Nainggolan si sta allenando ad Appiano Gentile, dopo essere tornato a essere un giocatore dell’Inter. Tuttavia la trattativa col Cagliari prosegue e si cerca di trovare un accordo a breve.

DATA SEGNATA – Lunedì prossimo inizierà il ritiro del Cagliari a Pejo. I rossoblù sperano di avere anche Radja Nainggolan, ma per il momento non è chiusa la trattativa con l’Inter. Le parti non sono riuscite a trovare un accordo, per il momento, ma si proverà a raggiungerlo. Dopo il weekend si può avere una nuova accelerata, perché l’obiettivo della squadra sarda è di darlo a Leonardo Semplici da subito. Nainggolan, però, nel frattempo si allena agli ordini di Simone Inzaghi.