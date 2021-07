Hateboer, l’Inter approfondisce: gradimento per il giocatore, l’idea resiste – Sky

Hans Hateboer dell’Atalanta è uno dei nomi per l’Inter: sull’olandese c’è il gradimento, si attendono sviluppi in tal senso. In collegamento da Wembley, in vista della finale degli Europei, Gianluca Di Marzio rilancia questa voce per i nerazzurri durnate “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

LA SITUAZIONE – Gianluca Di Marzio rilancia una notizia data ventiquattro ore fa: «Resiste l’idea Hans Hateboer per l’Inter. Può svilupparsi: non è ancora una trattativa o una richiesta di informazioni, ma il giocatore piace molto. L’Inter potrebbe cercare di approfondire». Andare a trattare con l’Atalanta, però, non sarà certo semplice come segnalato nel tardo pomeriggio (vedi articolo).