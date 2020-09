Nainggolan-Cagliari, ogni momento è buono. Skriniar ferma l’Inter – Sky

Nainggolan Cagliari

Nainggolan al Cagliari potrà concludersi da domani in poi, mentre Skriniar ormai va verso la permanenza all’Inter. Gianluca Di Marzio, anche nella serata che segue la partita, ha notizie sui trasferimenti riguardanti i nerazzurri: eccolo da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

USCITE APERTE A METÀ – Uno dentro dal mercato e uno fuori, secondo Gianluca Di Marzio: «Per Radja Nainggolan il Cagliari sta facendo di tutto per riportarlo a casa. Già da domani ogni momento è buono per concludere l’affare con l’Inter. Se Milan Skriniar non esce ovviamente l’Inter non fa nulla, dietro rimangono così».