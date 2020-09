Alonso-Palmieri se va via Dalbert. Kanté-Inter in un...

Alonso-Palmieri se va via Dalbert. Kanté-Inter in un caso. Darmian ok – SI

Condividi questo articolo

Marcos Alonso Chelsea

Marcos Alonso e Emerson Palmieri potrebbero essere nomi buoni per completare il mercato dell’Inter. Kanté resta il sogno di Conte, ma deve concretizzarsi un’uscita importante a centrocampo. Darmian in arrivo. Alfredo Pedullà ne ha parlato a “Sportitalia”

IL PUNTO SUL MERCATO – Ecco le parole di Pedullà: «L’Inter ha il problema legato agli esuberi. Se uscisse Dalbert, il mercato potrebbe attivarsi a sinistra. Il Chelsea ha in uscita Marcos Alonso e Emerson Palmieri. Darmian è pronto ad arrivare. Il Tottenham non si è mai spinto a 50-55 per Skriniar, l’offerta non è arrivata. Solo la partenza di Eriksen o Brozovic potrebbe permettere di pensare a Kanté a centrocampo. Nainggolan andrà al Cagliari alle condizioni dell’Inter: 12 milioni con obbligo di riscatto. La rosa già così è abbastanza profonda».