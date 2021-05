Nainggolan-Cagliari: dopo la salvezza, ecco l’addio definitivo all’Inter?

È ancora presto per parlare del futuro di Nainggolan, ma con la salvezza aritmetica già acquisita, per il Cagliari sarebbe molto più facile acquistarlo a titolo definitivo dall’Inter

SCENARIO STRAVOLTO – Il pareggio tra Crotone e Benevento ha regalato la salvezza anticipata al Cagliari di Leonardo Semplici, che ha appreso la notizia ( e festeggiato a dovere) mentre era in ritiro per preparare la gara contro il Milan di stasera. Due mesi fa, la salvezza dei sardi pareva quasi un miraggio. Ma con la certezza aritmetica di giocare in Serie A anche l’anno prossimo, la permanenza di Nainggolan potrebbe materializzarsi definitivamente.

ZAVORRA – L’Inter ha fatto di tutto per liberarsi di Nainggolan, e sta continuando a dare una mano al Cagliari nel pagamento dell’oneroso ingaggio del belga. I nerazzurri l’hanno ceduto in prestito sotto Natale, per sei mesi, e a giugno bisognerà parlare nuovamente col club sardo e con il calciatore.

FUTURO SEGNATO – Com’è noto, Nainggolan si trova benissimo a Cagliari, dove lo scorso anno sorprese tutti con il suo rendimento. Quest’anno, complici le difficoltà globali della squadra, il belga non è andato benissimo, ma resta comunque un leader in grado di fare la differenza. L’Inter è pronta a venire incontro ai rossoblu pur di liberarsi del cartellino di Nainggolan. Dopo aver evitato la retrocessione in Serie B, il Cagliari potrebbe decidere di regalarsi il belga a titolo definitivo, per la prossima stagione.