VIDEO – Udinese-Sampdoria 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

IL GOL DELL’EX – Udinese-Sampdoria 0-1 nella trentasettesima giornata di Serie A . La Sampdoria , una volta raggiunta la salvezza, aveva chiesto di arrivare a cinquantadue punti: resta in corsa. I blucerchiati battono un’ Udinese già sazia e salgono a quota quarantanove, vincendo anche col Parma all’ultima raggiungerebbero l’obiettivo. Il primo tempo è un tipico match di fine stagione: succede poco e niente. Prova ad accenderlo Rodrigo de Paul , con una discesa palla al piede lunga oltre metà campo ma il suo tiro è debole. Manolo Gabbiadini dà l’illusione del gol alla Sampdoria, ma la deviazione di Rodrigo Becao manda la sua conclusione sull’esterno della rete. All’88’ il match si sblocca: mano di Kevin Bonifazi su tentativo di Valerio Verre , rigore che trasforma Fabio Quagliarella . Per il capitano blucerchiato è il dodicesimo gol in questo campionato. Nel recupero il grande ex del pomeriggio potrebbe pure fare doppietta, gliela nega Juan Musso . Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.

