Serie A, beffa Benevento: Simy gela Inzaghi al 93′! Udinese KO: ora l’Inter

La trentasettesima giornata di Serie A, dopo la vittoria del Napoli a Firenze (vedi report), è proseguita con le due partite delle ore 15.00: Benevento-Crotone e Udinese-Sampdoria. Di seguito report e risultato

SALVEZZA COMPLICATA – La trentasettesima giornata di Serie A è proseguita con le due partite delle ore 15.00, vale a dire Benevento-Crotone e Udinese-Sampdoria. La squadra di Filippo Inzaghi, in piena corsa salvezza, va in vantaggio al 13′ con Lapadula. Il Crotone di Cosmi, già retrocesso in Serie B e in dieci uomini per l’espulsione di Golemic al 24′, beffa i campani al 93′ con Simy. 0-1 invece tra Udinese e Sampdoria: Quagliarella all’88’ trasforma un calcio di rigore fischiato per un mani in area di Bonifazi. I bianconeri di Gotti domenica sfideranno l’Inter Campione d’Italia a San Siro per l’ultima giornata di campionato.