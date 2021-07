Nainggolan al Cagliari? Lui vuole la buonuscita. Besiktas sulle sue tracce – SI

Nainggolan vicino al Cagliari? La trattativa resta ancora in stand-by, il calciatore pretende una buonuscita da parte dell’Inter per chiudere il vincolo contrattuale. Secondo quanto riportato da “Sportitalia”, intanto, il Besiktas è pronto a presentare un’offerta.

NUOVA OFFERTA – Nainggolan pronto a tornare al Cagliari ma la trattativa resta ancora in stand-by, il belga vuole la buonuscita dall’Inter e ad oggi non ci sono stati nuovi sviluppi. Intanto, secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia, Gialuigi Longari, il Besiktas è pronto a fare un’offerta per il calciatore: “Nainggolan la prima scelta resta sempre il Cagliari, ma vuole una buonuscita dall’Inter. Nel frattempo il Besiktas è pronto a presentare una proposta biennale da 3 milioni per il centrocampista”.