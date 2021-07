Mulattieri, dai gol estivi con l’Inter all’alta Serie B: accordo a un passo – SI

Mulattieri è in procinto di salutare l’Inter ma sarà solo un arrivederci: giocherà in Serie B. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – dà praticamente per imminente la partenza dell’attaccante classe 2000

SERIE B ITALIANA – La doppietta segnata nell’ultima amichevole (“allenamento congiunto”, ndr) alla Pro Vercelli (vedi articolo) rischia di essere l’ultimo appuntamento con il gol per Samuele Mulattieri in maglia nerazzurra. Almeno per questa estate. Dopo l’ottima stagione in prestito nella Serie B olandese, l’Inter ha deciso di testare l’attaccante classe 2000 nella più competitiva Serie B italiana. Dal Volendam al Crotone, appena retrocesso dalla Serie A. L’Inter, infatti, ha fissato un incontro con il Crotone per definire il trasferimento di Mulattieri in Calabria. Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, l’accordo è a un passo sulla base di un prestito secco. Se confermate queste basi, significa che la società nerazzurra punta fortemente sul talento 20enne spezzino. Si attendono aggiornamenti. Mulattieri sarà protagonista di una stagione di alta Serie B a Crotone?