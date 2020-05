Nagelsmann: “Werner non Ã¨ turbato. Voci di mercato? Normale che…”

Nagelsmann: “Werner non è turbato. Voci di mercato? Normale che…”

Julian Nagelsmann, allenatore del RB Lipsia, ha parlato ai microfoni del giornale tedesco Bild delle voci di mercato che circondano l’attaccante Timo Werner, gioiellino della sua squadra e desiderio di mercato di diverse squadre, Inter compresa.

REAZIONE UMANA – Per Timo Werner sembra ormai arrivato il momento del salto di qualità. Dopo diverse stagioni ad alti livelli al Lipsia – compresa soprattutto quella in corso – l’attaccante tedesco ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club europei, tra i quali anche l’Inter. Di lui e della sua reazione ha parlato il suo allenatore, Julian Nagelsmann: «Non credo che le voci di mercato siano un peso per lui, è un ragazzo giovane che sicuramente a casa si prende il suo tempo per meditare con la moglie se cambiare squadra o se restare. È normale che una parte di lui pensi alla possibilità di andare via. Non era diverso per me quando ero all’Hoffenheim e dovevo decidere se andare in un altro club. Certo, per gli attaccanti questa può essere una distrazione maggiore perché possono arrivare dei momenti in cui smettono di segnare. Non sarebbe umano se non ci pensasse, non ho ancora allenato un giocatore a cui queste cose non importino».