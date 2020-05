Di Marzio: “Inter, Sanchez una delusione. Nainggolan? Lo riprenderei”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato dell’Inter e del calciomercato dei nerazzurri. Un commento sulla parentesi in nerazzurro di Alexis Sanchez e sul possibile ritorno di Raja Nainggolan, in prestito al Cagliari.

DELUSIONE – Queste le parole di Gianni Di Marzio su Alexis Sanchez e Raja Nainggolan: «Sanchez? Mi ha deluso perché non si è mai imposto. Non ci punterei. Quando è stato chiamato in causa non è mai stato determinante, ha fatto ben poco. Mi aspettavo molto di più da questo giocatore. È uno di quei giocatori veloci che possono essere determinanti. Punterei di più su Timo Werner. Lo Eriksen mi sta deludendo, anche sul piano atletico. Qualitativamente è molto forte, ma nel 3-5-2 c’entra ben poco. Lautaro Martinez? Io credo che andrà al Barcellona. So chi sta mediando per il trasferimento. So chi è questo procuratore. E so anche che lui vuole andare. Se Messi chiama, un giocatore va. Se l’argentino ha avallato quest’acquisto è difficile che il Barcellona non provi a prenderlo. All’Inter conviene la cessione, perché prende poi Cavani, che ha esperienza internazionale ed è compatibile con Lukaku. E poi potrebbe prendere un attaccante come Werner che può alternarsi benissimo con l’uruguayano. Riprenderei Nainggolan? Certamente. Quest’anno ha fatto un anno di purgatorio in Sardegna, farebbe comodo all’Inter. E’ un combattente, come piace a Conte».