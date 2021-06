Musso, spunta una nuova pretendente italiana! Inter ancora alla finestra

Gianluca Di Marzio, giornalista di “Sky Sport” ed esperto di calciomercato, ha riportato un aggiornamento di mercato su Juan Musso, portiere dell’Udinese finito nel mirino anche dell’Inter

BAGARRE – L’Atalanta è piombata su Juan Musso. Lo riporta Gianluca Di Marzio, sottolineando che diverse squadre avevano fatto apprezzamenti per il portiere argentino negli scorsi mesi. Tra queste, ovviamente, c’è anche l’Inter. Ma l’unico club ad aver cominciato a fare le cose sul serio è l’Atalanta: i nerazzurri avrebbero già avuto un primo contatto con l’agente. Gian Piero Gasperini potrebbe perdere uno tra Marco Sportiello e Pierluigi Gollini, ed è per questo che ha spinto il suo club a dare battaglia ad Inter e Roma per Musso dell’Udinese.