Musso n.1 designato, l’Inter lavora sotto traccia: il piano nerazzurro – SI

Musso piace all’Inter e la stima è ricambiata, come fatto intendere dallo stesso portiere argentino dell’Udinese (vedi dichiarazioni). Come riportato da “Sportitalia”, in casa nerazzurra si lavora al colpo tra i pali

NUMERO 1 – L’Inter sotto taccia mantiene i contatti per Juan Musso, che è per distacco il preferito per il ruolo di portiere. Pur non avendo al momento né la possibilità né la disponibilità finanziaria per sferrare l’attacco decisivo e soddisfare le richieste dell’Udinese, l’Inter continua a tenere botta. L’idea nerazzurra è quella di monitorare la situazione per provare a capire se potrà riuscire a portare a casa il colpo nel corso del mercato estivo. Non all’inizio, ma magari più in avanti. Il colpo Musso, visto l’investimento economico importante, andrebbe inquadrato tra gli scenari 3 e 4 per la porta dell’Inter dopo il ritorno di Alex Cordaz (vedi focus). Sarà proprio il classe ’94 argentino dell’Udinese l’erede del capitano Samir Handanovic tra i pali?