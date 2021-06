Vidal: «Sogno di giocare in America, ma ho un contratto con l’Inter»

Vidal è impegnato nella Copa América con il suo Cile (che ieri ha pareggiato contro l’Argentina) ma intanto pensa al suo futuro. Il centrocampista cileno non nasconde il suo sogno di giocare nel continente americano in futuro

SOGNO AMERICANO – È iniziata la Copa América 2021 e il Cile non è andato oltre il pareggio contro l’Argentina. Arturo Vidal, ai microfoni del canale sportivo TUDN, ha espresso il suo desiderio di giocare in America nel prossimo futuro: «Bisogna vedere. Ho sempre detto che mi piace molto il Messico, mi piace l’America in generale. Speriamo che un giorno ci sia questa possibilità, ma ci dev’essere interesse da entrambe le parti. Io ho un contratto con l’Inter e continuerò la mia carriera, ma se un giorno succederà sarò felice». Vidal, che ha fallito il rigore contro l’Argentina (vedi articolo), aveva già espresso in passato il suo desiderio di giocare in America seguendo le orme del suo connazionale Iván Zamorano. Ma al momento sembra un’ipotesi impraticabile per l’alto ingaggio che percepisce all’Inter (vedi articolo).

Fonte: Tudn.com