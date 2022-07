Mulattieri, cambio di rotta! Niente Reggina, spunta un altro club di B – Sky

Samuele Mulattieri sembrava essere ormai promesso alla Reggina (vedi articolo). Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, però, ora è il Frosinone a essere il club più vicino al giocatore. Tanto che la trattativa procede a gonfie vele.

PRESTITO – Cambio di rotta per Samuele Mulattieri, ma non di campionato. Proprio mentre sembrava tutto direzionato verso un suo passaggio in prestito alla Reggina, il suo futuro potrebbe più probabilmente essere al Frosinone. A riportarlo è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che ha sottolineato come le trattative per l’ attaccante classe 2000 dell’Inter siano a buon punto.