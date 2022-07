FOTO – Skriniar, occhi puntati e riferimento al futuro: sarà ancora Inter?

Skriniar è il nome più chiacchierato in casa Inter, soprattutto dopo la trattativa sfumata per Bremer. Lo slovacco, sul quale era forte l’interesse del PSG, potrebbe ora rimanere in nerazzurro. Intanto su Instagram il difensore fa riferimento al futuro

OCCHI PUNTATI – Milan Skriniar tiene con il fiato sospeso i tanti tifosi dell’Inter che vorrebbero ancora vederlo in nerazzurro la prossima stagione e non solo. Il club però non dà certezze: lo slovacco, sul quale c’è l’interesse del PSG, potrebbe rimanere e rinnovare dopo l’acquisto sfumato di Gleison Bremer. Intanto su Instagram il numero 37 interista mostra le sue scarpette Puma con una frase sibillina: “Tutti gli occhi sul FUTURO”.

Non sarà un indizio di mercato, ma i tifosi dell’Inter sperano comunque in un lieto fine.