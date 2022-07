Pinamonti dall’Inter all’Atalanta: grana formula. Mulattieri verso la Serie B – Sky

Pinamonti e Mulattieri sono in uscita dall’Inter ma per i due attaccanti italiani si prospetta un futuro diverso. Anche a livello di serie. Come riportato da Sky Sport, bisogna ancora limare i dettagli per il trasferimento del primo, mentre per il secondo sarà più facile arrivarci

PUNTE IN USCITA – Non c’è ancora l’accordo sulla formula per il trasferimento di Andrea Pinamonti a Bergamo. L’Atalanta spinge per il prestito con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di alcune condizioni, ad esempio gol e prestazioni. L’Inter, invece, pretende l’obbligo di riscatto a prescindere da qualsiasi condizione. In attesa di sviluppi, il Monza resta sullo sfondo per Pinamonti, che continuerà a giocare sicuramente in Serie A dopo l’addio all’Inter. Scenario diverso per Samuele Mulattieri, che è sul taccuino della Reggina per rinforzare l’attacco. Per Mulattieri, dopo il rientro all’Inter per fine prestito, si prospetta un’altra stagione in Serie B. E in Calabria, dopo la stagione a Crotone. A riportarlo è il collega Marco Demicheli – giornalista di Sky Sport – nel corso di “Sport 24 Calciomercato” su Sky Sport 24.