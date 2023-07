Morata, l’Inter ha le armi per battere la concorrenza! Offerta pronta – TS

A Morata le corteggiatrici in Serie A non mancano. Ma come spiega TuttoSport l’Inter potrebbe essere in vantaggio su tutte. L’offerta sta per essere messa sul piatto.

LA SITUAZIONE – L’Inter ha schiacciato il piede sull’acceleratore per Alvaro Morata, decretato il profilo migliore per completare il reparto offensivo. In corsa ci sono anche Juventus e Roma e per questo i nerazzurri hanno bisogno di accorciare le tempistiche. Proprio ieri la dirigenza giallorossa ha incontrato l’entourage del calciatore spagnolo ma dal summit è emerso che le cifre richieste per il trasferimento di Morata sono eccessive per le casse giallorosse. Come spiega TuttoSport, l’Inter sembra avere le armi giuste per battere la concorrenza perché ai 6 milioni d’ingaggio dell’attaccante e alla clausola (ancora poco chiara) dell’Atletico Madrid ci può arrivare. Il lato economico non è l’unica cosa positiva, dalla parte dei nerazzurri ci sono anche le tempistiche. L’operazione in fase di conclusione di André Onana, infatti, permette all’Inter di avere delle risorse pronte da investire subito sul mercato. Al contrario di quanto avviene in casa Juventus, ancora bloccata dalla partenza incerta di Dusan Vlahovic o Federico Chiesa. Stando così le cose, la dirigenza di Viale della Liberazione ha intenzione di andare dritta al punto, con un’offerta da 15 milioni di euro per l’Atletico Madrid. Sempre secondo il quotidiano sportivo non sarà difficile trovare un accordo fra le parti. Soprattutto considerando che Morata ha voglia di tornare in Italia e il club spagnolo potrebbe cedere intorno ai 20 milioni di euro.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino