Biasin: «Cuadrado l’anti-interista? Faccia come Conte! Arma in più»

Cuadrado arriva all’Inter dopo essere stato una bandiera della Juventus. Biasin commenta il trasferimento e consiglia il colombiano

RIBALTONE − Fabrizio Biasin, a Sportitalia.com, commenta l’affaire Cuadrado: «Cuadrado e l’Inter, oggi sposi. I tifosi dell’Inter, o quantomeno la gran parte, sono parecchio incazzati e non è difficile comprendere il motivo. Cuadrado da parecchio tempo rappresenta il giocatore “anti-interista” per eccellenza, il tutto per questioni di campo note e arcinote. Ma in assenza di liquidità (il grano serve per prendere portiere e attaccante) non esiste alternativa tecnica migliore dell’ex bandiera bianconera. Come si esce dall’incidente diplomatico? Semplice, con i risultati. Qualche anno fa l’avvento di Antonio Conte fece storcere il naso a tanti, ma la vittoria dello scudetto appiattì ogni genere di trascorso. Ora toccherà a Cuadrado riuscire nell’impresa, ben sapendo che avrà un ruolo importante: dovrà essere “l’arma in più” per scardinare le partite bloccate, l’esterno tecnico che è mancato la passata stagione».