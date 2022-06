Monza, Berlusconi: vecchio cuore nerazzurro…40 milioni per l’Inter? – CdS

L’Inter ha in mente di rinforzare la rosa di Simone Inzaghi e per farlo però ha bisogno anche di vendere. E su questo aspetto il Monza potrebbe essere un aiuto per i nerazzurri su molti fronti.

GRUZZOLO – L’Inter, semplicemente dall’asse con il Monza, potrebbe assicurarsi un gruzzolo di 40 milioni di euro. Come? Andiamo con ordine. Come spiega bene il Corriere dello Sport questa mattina, Berlusconi e Galliani hanno conquistato la promozione in Serie A con l’obbligo di riscatto per Di Gregorio scattato in automatico. Dunque, 4 milioncini in saccoccia. Ma non è finita qui. Al Monza interessano sia Stefano Sensi sia Andrea Pinamonti. Per il primo, dopo il prestito alla Sampdoria, la cifra intorno a cui si potrebbe chiudere è di una dozzina di milioni. Cifra un po’ più alta per Pinamonti con l’Inter che vorrebbe incassa sui 20 milioni con Galliani che ha già avuto contatti con l’entourage dell’attaccante. Poi infine c’è anche Pirola. Il difensore ha già giocato al Monza con i brianzoli che possono riscattarlo sui 7 milioni, troppi, dunque si potrebbe facilmente chiudere a 5. E voilà, ecco il tesoretto da 40 milioni di euro. Ah Berlusconi, vecchio cuore nerazzurro…

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno