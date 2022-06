Lukaku-Dybala all’Inter? Si può! Servono due uscite in attacco: i nomi – TS

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, l’approdo all’Inter sia di Romelu Lukaku che di Paulo Dybala è fattibile. Serviranno, però, due uscite nel reparto offensivo

USCITE – Per l’Inter il doppio colpo Lukaku-Dybala, secondo Tuttosport, è difficile ma non impossibile. Per l’arrivo di “Big Rom”, scrive il quotidiano, servirà trovare la giusta quadratura dopo che il Chelsea ha aperto al prestito, seppur oneroso. L’arrivo di Dybala, invece, è praticamente definito: mancano ancora alcuni dettagli sui bonus e sulle commissioni agli agenti. Se dovesse davvero concretizzarsi il doppio-colpo, a quel punto l’Inter, spiega il quotidiano, dovrebbe fare spazio in attacco. Sarebbero due, infatti, i sacrificati del reparto offensivo: oltre a Sanchez, su cui da tempo si lavora a una buonuscita, il sacrificato sarebbe Edin Dzeko considerando che, scrive il quotidiano, Correa è uno dei fedelissimi di Inzaghi e che Lautaro Martinez non ha intenzione di muoversi da Milano.

Fonte: Tuttosport – Stefano Paquino