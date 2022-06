Asllani-Inter, accordo trovato. A breve incontro con l’Empoli: le cifre – TS

Il futuro di Kristjan Asllani è sempre più a tinte nerazzurre. Secondo Tuttosport, il centrocampista ha trovato l’accordo con l’Inter. Il club nerazzurro, presto, si siederà ad un tavolo con l’Empoli per trattare

OBIETTIVO – L’Inter prova a rifare il look al centrocampo.Il club nerazzurro, secondo Tuttosport, è al lavoro su Kristjan Asllani dell’Empoli considerato il perfetto vice-Brozovic. L’Inter, spiega il quotidiano, ha in mano l’accordo con il calciatore: resta da trovare la quadra con l’Empoli. I toscani, al momento, sparano alto: la richiesta per il classe 2002 è di 15 milioni cash. L’Inter spera di abbassare le pretese del club di Corsi con l’inserimento di qualche contropartita (Esposito o Satriano) e punta ad una formula di trasferimento basata su un prestito biennale (possibile vista l’età del calciatore), con obbligo di riscatto spalmato su più anni. Una soluzione che, di fatto, farebbe pesare poco sulle casse nerazzurre l’arrivo del talentuoso centrocampista albanese.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna