Mkhitaryan, in due gli lasciano il posto. Un ruolo all’Inter grazie a Mourinho – CdS

Mkhitaryan si è proposto all’Inter e sono in corso delle valutazioni da entrambe le parti (vedi articolo). L’armeno in nerazzurro che ruolo ricoprirebbe? José Mourinho in questa stagione lo ha ‘adattato’ in un ruolo che farebbe comodo ai nerazzurri.

ALL’INTER – Mkhitaryan è una possibilità a parametro zero per l’Inter, soprattutto dopo che il calciatore stesso ha incaricato il suo entourage di proporsi ai nerazzurri. Ma che ruolo ricoprirebbe all’Inter? La risposta arriva direttamente da José Mourinho, che nel corso di questa stagione lo ha impiegato in una posizione anche più arretrata dal “solito”, cioè trequartista. Henrick Mkhitaryan, difatti, per caratteristiche ricorda molto Hakan Calhanoglu, e in caso di arrivo ricoprirebbe proprio quel ruolo. A far spazio all’armeno sarebbero almeno due giocatori in uscita dal club nerazzurro: Matìas Vecino e Arturo Vidal, che da tempo ormai strizza l’occhio al Flamengo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

