Milan, organizzata festa scudetto ma non domani. Maxischermo in città – CdS

I tifosi del Milan non aspettano altro, cioè l’ufficialità dello scudetto poco dopo le 20 di domenica pomeriggio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è stata organizzata una festa scudetto, ma non in programma domani stesso. Inoltre, si valuta la possibilità di un maxischermo a Milano.

FESTA SCUDETTO – Il Milan è pronto a festeggiare la vittoria del suo diciannovesimo scudetto. La certezza è che non ci sarà nessuna festa organizzata domani sera dopo la partita, ma solamente lunedì, mentre ai tifosi sta molto a cuore la questione maxi schermo che permetterebbe ai tanti sostenitori del Diavolo di radunarsi in una zona di Milano e assistere insieme al match contro il Sassuolo.

Fonte: Corriere dello Sport – a.vit.

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.