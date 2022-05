Juventus, Di Maria non esclude Perisic: per lui pronto nuovo ruolo – TS

La Juventus lavora al mercato in entrata. Secondo Tuttosport, i bianconeri sarebbero vicini a Di Maria: l’arrivo dell’argentino a Torino, però, non escluderebbe l’assalto a Perisic. Per il croato pronto un nuovo ruolo

RUOLO – La Juventus non molla la pista Perisic. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club bianconero, al momento, è concentrato sugli affari Di Maria-Pogba. Una volta concluse le due trattative si proverà ad arrivare al croato, in uscita dall’Inter. Dell’esterno nerazzurro viene apprezzata l’enorme duttilità: può essere impiegato esterno alto in un 4-3-3 o esterno a tutto campo in un 3-5-2. Ma, per Perisic, la Juventus potrebbe pensare ad un nuovo ruolo, per permettere la sua eventuale coesistenza con Di Maria: esterno basso in una difesa a 4 “alla Theo Hernandez”.

Fonte: Tuttosport – S.Bo