Mkhitaryan tutto fatto: in settimana sarà un giocatore dell’Inter – CdS

Mkhitaryan ha scelto l’Inter e presto sarà un nuovo rinforzo di Simone Inzaghi a centrocampo. Anche secondo il Corriere dello Sport si avvicina la data dell’ufficialità.

GIOCATORE DELL’INTER – L’Inter con l’acquisto di Henrikh Mkhitaryan e un rinforzo come vice Brozovic (Asllani?), la società completa di fatto la mediana nerazzurra per la prossima stagione. Con Roberto Gagliardini vice di Nicolò Barella, Brozovic con Asllani e Calhanoglu con alternativa Mkhitaryan. Il centrocampista armeno ha scelto l’Inter e già in settimana svolgerà le visite mediche con il club. Subito dopo, anche la firma sul contratto.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

