Bellanova obiettivo per il dopo Perisic: ecco il piano dell’Inter – CdS

L’Inter ha scelto Raoul Bellanova per rinforzare le fasce. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, la società di Viale della Liberazione intende acquistare a titolo definito il giovane esterno classe 2000. C’è un piano ben preciso

DOPO PERISIC – Raoul Bellanova è stato riscattato dal Cagliari per 500.000 euro. Il suo agente ha ricevuto garanzie riguardo il suo trasferimento, dato che con molta probabilità non resterà in Serie B. L’Inter ormai da tempo ha messo gli occhi sul giovane. Su di lui c’è anche la Fiorentina, ma il ragazzo è convinto che un approdo alla corte di Inzaghi, dove avrebbe sicuramente meno spazio rispetto ai viola, sia comunque la soluzione migliore. L’Inter lo valuta 7-8 milioni, mentre Giulini parte da una base di 10 milioni più bonus. Possibile l’inserimento di una contropartita per abbassare il prezzo. Tra l’altro, il suo nome adesso è in cima alla lista dei desideri: il prezzo di Udogie è ormai proibitivo, mentre in calo anche il nome di Cambiaso, penalizzato dal finale di stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti