Dybala, Inter pronta all’assalto. Lui aspetta e snobba la Premier League – CdS

Dybala termina il mese di giugno senza altri impegni in particolare. Adesso è pronto a decidere il suo futuro, con l’Inter sempre in prima fila. Secondo il Corriere dello Sport, l’opzione Premier League non interessa particolarmente.

PRONTO L’ASSALTO – Paulo Dybala non avrà altri impegni in programma per questo mese. Ieri l’ultima amichevole del mese contro l’Estonia, dove tra l’altro lui è entrato dopo un’ora al posto di Joaquin Correa. L’argentino adesso avrà tempo per decidere e valutare il suo futuro, con l’Inter sempre in prima fila. L’attaccante aspetta un rilancio importante del club e intanto non guarda con particolare interesse le offerte che arrivano dalla Premier League: Tottenham e Arsenal si sono fatte avanti ma l’entourage non ha aperto a questa possibilità.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.