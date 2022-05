Mkhitaryan molto vicino all’Inter! Ma occhio al rilancio Roma – SM

L’Inter programma la prossima stagione. I nerazzurri vogliono tornare a vincere e alzare il ventesimo scudetto e per farlo serve qualche innesto dal mercato, giusto e mirato. Ecco le ultime su Mkhitaryan.

SCENARI – L’Inter ha messo nel mirino, come rinforzo per il centrocampo, Mkhitaryan della Roma. Il centrocampista armeno è in scadenza con i giallorossi e la proposta dell’Inter è molto allettante. Secondo quanto riporta SportMediaset, sembra tutto fatto con i nerazzurri a meno che Tiago Pinto e la Roma, al fotofinish, non presentino un rilancio decisivo per convincere Mkhitaryan a rimanere nella Capitale.

Fonte: SportMediaset