Inter, il giovane Corrado piace in Serie B: altro prestito dopo Feralpisalò?

Il giovane Niccolò Corrado, di proprietà dell’Inter, è oggi in prestito alla Feralpisalò. Il terzino sinistro è richiesto in Serie B da due squadre. Possibile altro prestito

ALTRO PRESTITO − L’Inter è attiva anche sul mercato giovani. Il terzino sinistro Niccolò Corrado, oggi in prestito alla Feralpisalò, è finito nel mirino di due squadre di Serie B: Ascoli e Cittadella. A riportarlo è il sito tematico ‘La Casa di C’. Al momento, il ragazzo si sta giocando l’accesso per salire in Serie B. Tuttavia nella semifinale d’andata playoff con il Palermo, la squadra lombarda è stata battuta per 3-0. Domenica sera ci sarà il ritorno al Barbera. In questa stagione, Corrado ha giocato complessivamente 41 partite mettendo a referto un gol e sei assist. A fine stagione, ritornerà nuovamente all’Inter.