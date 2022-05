Perisic, risposta all’Inter rinviata! Il croato prende tempo. Il giorno − Sky

Niente risposta di Perisic all’Inter in questa giornata. Il croato si è preso ancora tempo per capire di più sul suo futuro. Slittamento alla prossima settimana

SLITTAMENTO − Continuerà almeno ancora per qualche giorno la telenovela sul futuro di Ivan Perisic. Attesa in giornata la risposta del croato ma come ha fatto trapelare il collega Andrea Paventi di Sky Sport, il tutto sarà rinviato ai primi giorni di settimana prossima. Probabilmente lunedì l’Inter potrà ricevere il verdetto definitivo. Il club è fiducioso visto anche il rialzo dell’offerta a 5 milioni più bonus. La palla passa in mano, dunque, al giocatore.