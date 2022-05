Mkhitaryan-Inter? Tiago Pinto non mente ma questione aperta – SI

Prima di Torino-Roma 0-3 (vedi articolo) il dirigente giallorosso Tiago Pinto ha parlato della questione Mkhitaryan, in scadenza al 30 giugno (vedi articolo). Si è parlato anche di Inter e Pedullà, da Aspettando il weekend su Sportitalia, spiega quanto ci sia di vero.

OCCHIO ALLA SCADENZA – In questi ultimi giorni c’è una nuova opzione a parametro zero per l’Inter: Henrikh Mkhitaryan. Sull’armeno Alfredo Pedullà commenta le dichiarazioni di stasera: «Tiago Pinto prima della partita ha parlato di Mkhitaryan. È giusto che ne parli così perché non ha firmato con nessuno. Noi abbiamo detto che la Roma gli proporrà il rinnovo, se ne parlerà dopo Tirana e se non dovesse firmare ci sono delle società importanti che lo stanno seguendo. In testa a questo gruppetto c’è l’Inter, ma dobbiamo aspettare».