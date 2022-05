Perisic-Inter, atteso l’incontro decisivo. Lui ha in testa un’opzione – SI

Perisic è in scadenza di contratto con l’Inter e si aspetta l’incontro fra le parti per capire se ci saranno margini per il rinnovo. Da Aspettando il weekend su Sportitalia non si escludono le due opzioni: prolungamento o addio.

TUTTO IN BILICO – Ivan Perisic e l’Inter si vedranno dopo la partita con la Sampdoria, per capire se ci siano possibilità di arrivare a un accordo. Secondo Sportitalia la società non aumenterà l’offerta di un biennale da quattro milioni e mezzo a stagione, ritenendo che per vari motivi sia il massimo. Perisic dà la priorità ai nerazzurri, ma bisogna stare attenti ad altri club che possono offrire qualcosa di più. Nella sua testa c’è l’idea che, alla fine, arrivi un’offerta da almeno cinque milioni e questo mantiene aperta la possibilità di un addio all’Inter. Tuttavia, finché non si vedranno direttamente, il futuro fra Perisic e l’Inter rimarrà in discussione.