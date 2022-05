Lombardo: «Perisic? Il rischio c’è, ma aspetterei sulla Juventus. L’Inter impari»

Perisic è in scadenza di contratto e stasera, da Aspettando il weekend, si è discusso della sua situazione. Il giornalista Lombardo, ospite del programma di Sportitalia, si augura che l’Inter alla fine trovi l’accordo per il rinnovo e abbassa le possibilità per la Juventus.

DA RINNOVARE! – Marco Lombardo dice la sua su Ivan Perisic e la questione del rinnovo: «Va via? Il rischio c’è, questo è inutile che vada negato. Però non c’è niente di deciso: ho letto su alcuni giornali che è già della Juventus, ma aspetterei a dirlo. Poi magari finirà alla Juventus, ma prima ci dovrà essere l’incontro con l’Inter. Per quello che ho visto quest’anno, pur essendo un giocatore di trentatré anni, a lasciar andare Perisic ci penserei anche avendo preso Robin Gosens. Dalla stagione dell’Inter abbiamo imparato che ci sono tante partite e se non hai ricambi succedono cose per esempio come la partita di Bologna, dove fai giocare il secondo portiere per motivi inevitabili. Anche in altri ruoli è stata la stessa cosa, perché quando è mancato Nicolò Barella l’Inter ha sofferto. Se vuoi fare una stagione di alto livello in Italia e in Europa anche se hai preso Gosens devi tenere Perisic».