Mkhitaryan, Inter d’accordo con le richieste dell’agente: fuori in due – TS

Mkhitaryan è il nome nuovo per il centrocampo dell’Inter qualora non dovesse rinnovare il suo contratto (in scadenza) con la Roma. Inzaghi saprebbe già dove piazzarlo, mentre la società – secondo Tuttosport – ha accolto le richieste dell’entourage.

MERCATO A CENTROCAMPO – Henrikh Mkhitaryan è considerato un titolare aggiunto da Simone Inzaghi, con caratteristiche abbastanza simili a quelle di Hakan Calhanoglu. L’armeno è in scadenza con la Roma e dopo la Conference League potrebbe non rinnovare il suo contratto con i giallorossi. La richiesta del suo entourage, cioè 2 milioni alla firma e un biennale da 4 milioni a stagione, sarebbero comunque state accolte dall’Inter.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

