FOTO – Tanti auguri Vidal, oggi all’ultimo ballo con l’Inter?

E’ il grande giorno. L’Inter si gioca lo scudetto negli ultimi 90 minuti contro la Sampdoria con il Milan impegnato a Sassuolo. Oggi sarà anche l’ultima partita per molti nerazzurri, tra questi, Arturo Vidal, all’ultimo ballo.

BALLO – L’Inter vuole provare strappare lo scudetto al Milan in tutti i modi e oggi proverà a farlo battendo la Sampdoria e sperando nel ko del Milan a Sassuolo. Oggi a San Siro sarà anche l’ultima per molti giocatori della rosa come Arturo Vidal. Il cileno oggi compie gli anni e l’Inter gli fa gli auguri.

Per il centrocampista potrebbe essere seriamente la sua ultima volta con la maglia dell’Inter per poi lasciare Milano con una buona uscita e tornare in Sud America.