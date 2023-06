Milinkovic-Savic nella lista dell’Inter! Incontro in programma con l’Inter – CdS

Milinkovic-Savic con un contratto in scadenza nel 2024, potrebbe rappresentare per l’Inter una ghiotta occasione di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi – che lo ha già allenato -, lo vorrebbe con sé in nerazzurro e la dirigenza sarebbe felice di accontentarlo. Resta però la concorrenza agguerrita.

A CENTROCAMPO – Inzaghi oggi durante il vertice di mercato con l’Inter (vedi QUI) probabile che si parlerà anche di Sergej Milinkovic-Savic, che il tecnico ha già allenato alla Lazio e che, con un contratto in scadenza 2024, rappresenta un’occasione più unica che rara. L’Inter, però, avrebbe la necessità di mettere assieme un tesoretto. E, considerato che Milinkovic-Savic, nel caso, andrebbe a inserirsi in mediana, a fargli posto dovrebbe essere Brozovic, il cui addio sembrava certo la scorsa primavera. In ogni caso, la dirigenza nerazzurra presto incontrerà la Lazio per discutere del futuro di Francesco Acerbi, facile pensare che si parlerà anche di lui.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno