Milenkovic l’obiettivo per il dopo Ranocchia: un patto facilita l’Inter − Sky

Nikola Milenkovic è l’obiettivo dell’Inter per coprire la casella lasciata da Ranocchia. L’ex capitano è partito in direzione Monza. I nerazzurri possono essere vantaggiati da un patto tra la Fiorentina e il giocatore

COPRIRE CASELLA − L’Inter dovrà coprire il buco lasciato in difesa da Andrea Ranocchia. Luca Cilli di Sky Sport spiega la situazione in casa nerazzurra: «Milenkovic è un obiettivo che torna di moda, l’Inter lo aveva seguito tempo fa. Il serbo aveva prolungato fino al 2023 strappando un patto alla Fiorentina in caso di offerta importante. Potrebbe esserci un affondo dell’Inter nei prossimi giorni. Skriniar resta, è andato via Ranocchia e bisogna coprire quella casella».