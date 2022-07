Pirola, l’ultimo step prima del trasferimento alla Salernitana: agenti in sede

Lorenzo Pirola pronto a trasferirsi dall’Inter alla Salernitana. Prima di concludere il definitivo passaggio, c’è un ultimo step da fare. A tal proposito, gli agenti sono arrivate in sede

ULTIMO STEP − Prima del passaggio alla Salernitana, Lorenzo Pirola dovrà rinnovare il contratto con l’Inter. Bisogna soltanto definire tutto per porre l’ufficialità sul suo trasferimento. Il giovane difensore nerazzurro prolungherà fino al 2027 per poi passare in prestito alla società campana. Nelle prossime ore, dunque, Pirola saluterà l’Inter. Dopo l’anno in Serie B col Monza condito dalla prima storica promozione del club brianzolo in Serie A, arriva un’altra importante avventura per il classe 2002.