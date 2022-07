Sanchez, senti Gilberto Silva: «Forse ha sbagliato a lasciare l’Arsenal, top»

Alexis Sanchez è destinato a lasciare l’Inter ma da capire quale sarà la sua prossima destinazione. L’ex giocatore dell’Arsenal, Gilberto Silva, ritorna sui suoi anni nei Gunners

MIGLIOR MOMENTO − Gilberto Silva non ha dubbi sull’attaccante dell’Inter Sanchez. All’Arsenal i migliori anni: «Alexis Sánchez ha lasciato l’Arsenal alcuni anni fa. Non so se ha sbagliato a partire. Difficile dirlo perché quando il giocatore prende una decisione deve conviverci. Inoltre, penso che all’epoca in cui era all’Arsenal, ha vissuto gli anni più belli della sua carriera». Queste le sue parole a Bolavip.