Milenkovic, l’Inter è disposta a prenderlo: due le rivali. Manca uno step

RIVALI − L’Inter è forte su Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il centrale serbo può arrivare in nerazzurro per sopperire alla futura partenza di Milan Skriniar. Sul giocatore, come riporta Niccolò Ceccarini, non c’è solo il club meneghino. Ma hanno chiesto informazioni anche il Napoli e la Juventus. Le due squadre si stanno guardando attorno visto il futuro ancora da scrivere sia per de Ligt che per Koulibaly. In caso di accelerazione definitiva del PSG su Skriniar, l’Inter potrebbe affondare il colpo con la Fiorentina. La viola valuta il ragazzo almeno 15 milioni di euro.