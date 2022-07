Tardelli snobba l’Inter: «Il Milan parte favorito, la Juventus vera sorpresa»

Manca ancora un mesetto per l’avvio del campionato. Marco Tardelli si è espresso sulla squadra favorita sin dall’inizio, snobbata l’Inter. Davanti Milan con la Juventus possibile sorpresa

INTER SNOBBATA − Tardelli non tiene in considerazione i nerazzurri in vista della prossima stagione: «Favorita campionato? Davanti a tutte parte sempre il Milan perché ha vinto lo Scudetto ed è una squadra che sta per rinforzarsi. C’è l’incognita Juventus che può essere la squadra a sorpresa, è la squadra che se mette i giocatori nel posto giusto e recupera i giocatori infortunati credo possa diventare quella che possa dare più fastidio al Milan». L’ex giocatore ha parlato ai microfoni di Sky Sport.