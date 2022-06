Milenkovic-Inter, Ausilio ha visto l’agente: affondo se parte Skriniar – TS

Nikola Milenkovic è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare il reparto arretrato. Ieri, secondo Tuttosport, Piero Ausilio ha incontrato l’agente del calciatore. Pronto l’affondo in caso di partenza di Skriniar

OBIETTIVO – Nikola Milenkovic è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter. Il difensore della Fiorentina piace alla dirigenza nerazzurra che si è già mossa per sondare il terreno: ieri, secondo Tuttosport, è andato in scena a Londra un incontro fra Piero Ausilio e Fali Ramadani, agente del calciatore. Un incontro che può aver gettato le basi per un possibile approdo in nerazzurro: approdo però legato, secondo il quotidiano, alla possibile uscita di Milan Skriniar su cui ha messo gli occhi il Paris Saint-Germain.

Fonte: Tuttosport – S.P